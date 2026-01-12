"Weiss Schwarz" für Switch und PC angekündigt

Wer sich ein wenig in der Welt der Trading Card Games herumtreibt, dürfte über kurz oder lang auch mit dem Spiel "Weiss Schwarz" in Berührung gekommen sein. Das bislang ausschliesslich in physischer Form erhältliche TCG soll ab dem kommenden Herbst auch digital spielbar sein.

Weiß Schwarz

Viele Informationen sind über das hauptsächlich in Japan gespielte Card Game bislang noch nicht bekannt. Derzeit steht lediglich fest, dass der Titel für Nintendo Switch sowie für den PC via Steam erscheinen wird. Als Releasezeitraum wurde der kommende Herbst genannt oder zumindest angepeilt. Noch ist unklar, ob auch ein internationaler Release erfolgen wird.

Immerhin haben die Macher bekannt gegeben, dass der Titel in zwei Versionen auf den Markt kommen soll: Weiss Edition und Schwarz Edition.

Man darf also gespannt sein, ob wir auch hierzulande und generell im Westen in den Genuss des digitalen Ablegers von "Weiss Schwarz" gelangen werden.