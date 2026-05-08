Werewolf: The Apocalypse - Rageborn enthüllt

Publisher Nacon und Entwickler crea-ture Studios haben "Werewolf: The Apocalypse - Rageborn" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC angekündigt. Der zugehörige Trailer machte schonmal Lust auf mehr.

Bei "Werewolf: The Apocalypse - Rageborn" erwartet uns eine spielerische Mischung aus Metroidvania und Action-Adventure. In einer Welt der Finsternis wird Taylor darin Rudelführer und wildester Krieger Gaias. Wir meistern unter anderem die drei Formen des Werwolfs, erkunden das wilde Alaska und stellen uns dem Wyrm.

Einen umfangreichen Ankündigungstrailer zu "Werewolf: The Apocalypse - Rageborn" hat man ebenfalls parat. Darin bekommen wir über zweieinhalb Minuten lang in erster Linie Gameplay zu sehen. Zudem gibt es Erklärungen von Louis Lamarche, dem Präsidenten und Creative Director des Entwicklers.

"Werewolf: The Apocalypse - Rageborn" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.