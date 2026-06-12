Westlanders: Fenster für den Early-Access-Start

Publisher Team17 und Entwickler The Breach Studios haben ein Fenster für den Early-Access-Beginn von "Westlanders" verkündet. Über einen neuen Trailer können wir uns auch freuen.

Demnach wird der Early Access von "Westlanders" irgendwann Anfang 2027 auf dem PC beginnen. Wie lange diese Phase andauern wird und was wir in diesem Rahmen zu sehen bekommen, wurde in diesem Zusammenhang leider nicht genannt. Für die Konsolenwelt ist eine entsprechende Periode dagegen nicht angedacht.

Einen neuen Trailer zu "Westlanders" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man über zwei Minuten lang die unterschiedlichen Facetten des Open-World-Survival-Titels im Western-Setting und untermalt die bewegten Bilder mit einem dazu passenden Soundtrack.

"Westlanders" war im Dezember 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Westlanders" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.