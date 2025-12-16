Westlanders vorgestellt

Publisher Radical Theory und Entwickler The Breach Studios haben "Westlanders" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Einen ersten Trailer dazu gibt es ebenfalls zu sehen.

"Westlanders" entführt uns in eine lebendige Open-World im Stil des Wilden Westens, in der Überleben, Erkundung und Aufbau nahtlos ineinandergreifen. Wir steuern ein anpassbares, pferdegezogenes mobiles Basislager, den Wagon, welcher als Heim, Werkstatt und Fortschrittszentrum dient, und erkunden damit weite, ungezähmte Landschaften. Auf dem Weg durch vielfältige Biome begegnen wir wilden Tieren, Banditen und lebensfeindlichen Umweltbedingungen, sammeln Ressourcen, kämpfen und verbessern unsere Ausrüstung.

Von einem einfachen Lager aus lassen sich grössere Siedlungen errichten, welche durch wirtschaftliche Netzwerke und Produktionslinien gedeihen. Wir rekrutieren Spezialisten, verwalten deren Aufgaben und optimieren die Outposts, während die Strassen und logistische Verbindungen zwischen den Stützpunkten geschaffen werden. Der Titel bietet ein tiefgreifendes Crafting-System auf Grundlage von Technologie des späten 19. Jahrhunderts, mit dem Werkzeuge, Waffen und Gebäude entwickelt werden können.

"Westlanders" kombiniert Survival, Aufbau und Strategie zu einer dynamischen Erfahrung. Jede Entscheidung beeinflusst dabei den Fortschritt, die Ressourcenproduktion und den Schutz der Siedlungen. Gefahren wie Überfälle, Krankheiten oder Naturgewalten erfordern ständige Aufmerksamkeit und geschicktes Handeln. Das Spiel unterstützt sowohl Einzelspieler als auch kooperative Sessions mit bis zu vier Teilnehmern und ermöglicht somit eine flexible Herangehensweise an Erkundung, Kampf und Aufbau.

"Westlanders" hat noch keinen Releasetermin. Eine Kickstarter-Kampagne ist für Anfang 2026 geplant, gefolgt von einer Early-Access-Phase zu einem späteren Zeitpunkt.