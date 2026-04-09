What the Clash? erhält neuen Multiplayer-Modus

Der Gewinner der App Store Awards 2025, "What the Clash?", hat ein neues Update erhalten. Ab heute ist der meistgewünschte Modus verfügbar: Der Mehrspielermodus am selben Bildschirm.

Gemeinsam an einem Gerät

Dieser Modus erlaubt es euch, Minispiele mit Freunden auf einem einzigen iPhone oder iPad zu spielen. Enthalten ist eine Auswahl an Spielen wie Tennis, Racing oder Bubbles, die speziell für das gemeinsame Spielen an einem Gerät zusammengestellt wurden. Weitere Inhalte sollen folgen.

Lokaler Multiplayer für Apple TV und Mac

Nutzt ihr Apple TV oder den Mac, könnt ihr die Duelle auf einem grossen Bildschirm austragen. Hierfür steht ein lokaler Split-Screen-Modus zur Verfügung, der Minispiele aus fünf verschiedenen Genres umfasst.

Steuerungsmöglichkeiten

Für die Partien am Fernseher könnt ihr verschiedene Eingabegeräte nutzen. Unterstützt werden unter anderem: