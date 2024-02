What The Golf? auch für PlayStation

Triband kündigt Portierungen von "What The Golf?" für PS4 und PS5 an. Konkret terminiert sind diese auch schon.

Demnach ist "What The Golf?" ab 14. März auch für die beiden aktuellen Sony-Konsolen erhältlich. Ein neuer Trailer stimmt uns simultan knapp eine Minute lang auf die kommenden Umsetzungen des unkonventionellen Sportspiels ein.

Konzeptionell kombiniert "What The Golf?" die komplette Regellosigkeit mit Physik, die absolut keinen Sinn macht, und jeder Menge Überraschungen. Die perfekte Mischung für Spieler, die es eher unvorhersehbar mögen. Für spassige Stunden sollte also gesorgt sein.

"What The Golf?" wurde bereits am 21. Mai 2020 für Switch veröffentlicht. Die PC-Portierung folgte am 22. Oktober 2020.