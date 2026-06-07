WheelMates erscheint im September

"WheelMates", das Koop-Fahrabenteuer von Entwickler Firevolt, in dem ihr winzige ferngesteuerte Autos durch das geheimnisvolle Haus eines exzentrischen, verschwundenen Wissenschaftlers steuert, erscheint am Montag, den 7. September, für PC. Ein Friends Pass ist zur Veröffentlichung verfügbar. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S befinden sich in der Entwicklung.

Schliesst euch zusammen, um herausfordernde Aufgaben zu bewältigen, die Zusammenarbeit erfordern. Kommuniziert miteinander, um eure Rolle bei jeder Lösung zeitlich abzustimmen, und schaltet gemeinsam jeden Ort im Haus frei, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden des Professors zu erfahren. Verbessert die ferngesteuerten Autos mit physikbasierten Seilschwüngen, magnetischen Rädern und anderen hilfreichen Gadgets, um durch Zusammenarbeit Fortschritte zu erzielen.

Fahrt mit einem Freund in eurem eigenen Tempo durch ein rätselhaftes Haus. WheelMates legt den Schwerpunkt auf gemeinsame Problemlösungsfähigkeiten von Duos, um das Gameplay ohne Leistungsdruck zu fördern.

"WheelMates" erscheint am Montag, den 7. September 2026 auf PC. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S befinden sich ebenfalls in der Entwicklung und erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt.