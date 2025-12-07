When Sirens Fall Silent für PC angekündigt

Wired Productions und LKA kündigen den psychologischen Thriller "When Sirens Fall Silent" für PC an. Entwickelt in Italien, spielt die Geschichte ebenfalls in dem "Land wo die Zitronen blühen", und zwar der 1990er-Jahre, nachdem das 2022 veröffentlichte "Martha Is Dead" von demselben Entwicklerstudio uns in das Jahr 1944 versetzte. Noch ohne Release-Termin, gibt es derzeit einen spannenden, atmosphärischen Trailer. Diesen sollte ihr unbedingt bis zum Ende schauen, denn ein "Plot"-Twist ist bereits an dieser Stelle eingebaut:

Über When Sirens Fall Silent

"When Sirens Fall Silent ist ein düsterer, investigativer Psychothriller, in dem du in die Rolle von Mila schlüpfst, einer entschlossenen Polizistin im Italien der frühen 1990er Jahre. Geplagt von einer Vergangenheit, der sie verzweifelt entfliehen will, wird Mila in einen hochkarätigen Fall von Entführungen und Morden verwickelt. Im Laufe der Ermittlungen musst du nicht nur sie vor sich selbst retten, sondern auch davor, in einen Strudel aus Gewalt, Geheimnissen und Verwirrung hineingezogen zu werden.

VON DEN MACHERN VON THE TOWN OF LIGHT UND MARTHA IS DEAD

Den preisgekrönten Titeln, die LKA zu grossem Lob von Kritikern und Fans verhalfen.

VIELSCHICHTIGE ERZÄHLUNG MIT SCHWIERIGEN THEMEN

Mit einer vielschichtigen Erzählung, die schwierige Themen wie Menschenhandel und Frauenfeindlichkeit behandelt, hält sich das Team nicht zurück … und hält dabei einige Überraschungen bereit.

ERMITTELN

Ermittle – finde und setze die Hinweise zusammen, um den Drahtzieher zu finden, indem du Leichen untersuchst und Räume voller potenzieller Antworten durchsuchst.

BEFRAGE WICHTIGE CHARAKTERE

Führe detaillierte Dialoge, aber achte auf die Körpersprache, denn manchmal liegen die Antworten in den unausgesprochenen Worten.

ANSPRUCHSVOLLE, FILMISCHE INSZENIERUNG

Kinoähnliches Look & Feel – atemberaubende Umgebungen und Charaktere, perfekt und authentisch nachgebildet für ein wirklich immersives Erlebnis.

ERKUNDET UND KEHRT ZURÜCK, UM WEITERE HINWEISE ZU FINDEN

Erforsche und erkunde erneut, um weitere Hinweise zu entdecken – Tatorte verbergen oft Hinweise, die bei der ersten Untersuchung nicht offensichtlich sind … Wer weiss, was du finden wirst

UMWELTBASIERTE RÄTSEL

Umgebungsrätsel – von logisch bis knifflig, aber alle, um deine Reise herausfordernder zu machen."