Where Birds Go To Sleep mit neuem Namen

Das slowakisch-ungarische Ehepaar-Studio Quiet Little Feet hat heute bekannt gegeben, dass sein erstes Projekt, das narrative Abenteuer "Where Birds Sleep", einen neuen Namen erhält (vormals "Where Birds Go To Sleep") sowie einen neuen Trailer und ausserdem den britischen, preisgekrönten Schauspieler Neil Newbon als Sprecher der Hauptfigur ankündigt.

Der Schauspieler aus "Baldur’s Gate 3", "Resident Evil Village" und "Detroit: Become Human" wird die Sprechrolle der Hauptfigur Cormo übernehmen und dieser Figur Leben einhauchen. Cormo ist ein bösartiger, egoistischer Pirat, der eine geheime Mission auf einer Gefängnisinsel übernimmt. Newbon schliesst sich dem Projekt ebenfalls als Produzent unter seinem Label Performance Captured Productions an.

Where Birds Sleep verbindet Tabletop-Rollenspiele, Point-&-Click-Abenteuer und Mystery-Puzzles zu einem einzigartigen Konzept, bei dem ihr die Handlungen von Cormo beeinflussen, ihn aber nicht vollständig kontrolliert. Während der Pirat versucht, die Kontrolle über seinen eigenen Verstand zu behalten, kommt es zu Abweichungen zwischen seinen eigenen Entscheidungen und den Spielerentscheidungen, während er die Insel erkundet und sich mit ernsten Themen und moralischen Dilemmata auseinandersetzt.

Ihr müssen Rätsel lösen und Geheimnisse aufdecken, die überall auf der Insel verborgen sind, indem ihr sowohl alltägliche als auch übernatürliche Werkzeuge nutzet, während ihr Cormos Geist in die Richtung lenket, die ihr für richtig halten.

"Was ich an Where Birds Sleep liebe, ist, dass Cormo sich nicht wie ein traditioneller Protagonist verhält; er widersetzt sich. Als Schauspieler ist diese Spannung wirklich aufregend. Veronika und Martin schaffen hier etwas sehr Mutiges. Die Art und Weise, wie sie über Handlungsmacht, Identität und den Konflikt zwischen Spieler und Figur nachdenken, ist wirklich ambitioniert."

Neil Newbon, Sprecher von Cormo

"Neil als Cormo zu gewinnen, ist eine Traumkollaboration. Er war von Anfang an sehr unterstützend, und seine Bereitschaft, eine so gewagte Rolle zu übernehmen, zeigt seine Liebe und seinen Respekt für Videospiele und die Kunst."

Veronika Šuchterová, Entwicklerin von Quiet Little Feet