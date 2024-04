Beta-Test zu Where Winds Meet

Lange war es ruhig um "Where Winds Meet". Jetzt wurde jedoch ein Beta-Test angekündigt, der noch in diesem Monat stattfindet.

Besagte Beta zu "Where Winds Meet" findet zwischen dem 19. und 22. April statt. Anmeldungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich. Ein über fünf Minuten langer neuer Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein.

Bei "Where Winds Meet" handelt es sich um ein chinesisches Action-Rollenspiel mit einem aussergewöhnlichen Twist. Neben Schwertkämpfen sollen wir darin nämlich auch Alltagsjobs nachgehen können. Das Rollenspiel sieht dabei aus wie ein Kung-Fu-Film und erinnert dezent an "Ghost of Tsushima".

"Where Winds Meet" ist aktuell unterminiert und für den PC in Entwicklung.