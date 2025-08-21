Where Winds Meet: Erscheinungstermin steht fest

Nachdem es fast auf den Tag genau drei Jahre vorher an selber Stelle enthüllt worden war, hat Entwickler Everstone Studio jetzt ebenfalls auf der gamescom einen Releasetermin für "Where Winds Meet" bekanntgegeben. Demnach ist es im November soweit.

Konkret ist "Where Winds Meet" ab 14. November erhältlich. Als Plattformen werden die PS5 und der PC angegeben. Zusätzlich zeigt man einen fast drei Minuten langen Release Date Trailer. Dieser zeigt hauptsächlich die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt.

Die offene Welt von "Where Winds Meet" bietet dabei lebendige Städte, mystische Tempel und abwechslungsreiche Aktivitäten, welche von Parkour über Musik bis zu Ritualen reichen. Das Kampfsystem verbindet gleichzeitig klassische Wuxia-Waffen mit flüssigen Martial-Arts-Techniken und erlaubt individuelle Spielstile. Mit insgesamt über 150 Stunden Inhalt, Koop-Modus, Gilden und Wettkämpfen entfaltet sich dabei ein Abenteuer, das Erkundung, Freiheit und Kampfkunst vereint.