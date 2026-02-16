Where Winds Meet: Erweiterung vorgestellt

Gute Nachrichten für alle, denen es nach frischen Inhalten für "Where Winds Meet" dürstet. Jetzt wurde nämlich eine Erweiterung für das Free-To-Play-Open-World-Action-Rollenspiel in Aussicht gestellt.

Besagte Erweiterung für "Where Winds Meet" hört auf den Namen "Hexi" und ergänzt primär die gleichnamige neue Region. Releasetermin dafür ist der 6. März und ein atmosphärischer Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf den kommenden Zusatzinhalt ein. Dabei wird praktischerweise auch Gameplay gezeigt.

Erst im Dezember waren Umsetzungen von "Where Winds Meet" vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Where Winds Meet" erschien am 14. November 2025 für PS5 und PC. iOS und Android folgten am 12. Dezember 2025.