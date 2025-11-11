Where Winds Meet: Offizieller Gameplay-Trailer

Entwickler Everstone Studio hat mittlerweile den offiziellen Gameplay-Trailer zu "Where Winds Meet" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was von "Where Winds Meet" zu erwarten ist. Dabei erklärt man etwa das grundsätzliche Spielgerüst. Ausserdem lernen wir einzelne Figuren sowie die lebendige Welt kennen und werden zudem in die Story eingeführt.

Auf der gamescom im August war der Erscheinungstermin von "Where Winds Meet" verkündet worden. In diesem Rahmen hatte man auch einen Release Date Trailer veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Where Winds Meet" erscheint am 14. November für PS5 und PC.