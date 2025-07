Geschlossene Beta zu Where Winds Meet angekündigt

Das Everstone Studio hat eine geschlossene Beta zu "Where Winds Meet" in Aussicht gestellt. Diese findet sogar noch in diesem Monat statt.

Konkret geht die geschlossene Beta zu "Where Winds Meet" vom 24. bis zum 31. Juli über die Bühne. Anmeldungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich. Ein Trailer stimmt uns zusätzlich über vier Minute lang mit bewegten Bildern darauf ein.

Die Beta zu "Where Winds Meet" soll zentrale Gameplay-Elemente erlebbar machen, spiegelt aber noch nicht die finale Qualität des Spiels wider. Unterstützt werden dabei derzeit die Sprachen Englisch, Koreanisch, Japanisch und Traditionelles Chinesisch.

Bei "Where Winds Meet" handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure-Rollenspiel, welches im reichen Erbe der Wuxia verwurzelt ist. In der turbulenten Ära des Chinas des zehnten Jahrhunderts schlüpfen wir darin in die Rolle eines jungen Schwertmeisters, der vergessene Wahrheiten und die Geheimnisse unserer eigenen Identität aufdeckt.

"Where Winds Meet" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und en PC.