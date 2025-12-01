Where Winds Meet auch für iOS & Android

Entwickler Everstone Studio kündigt Umsetzungen von "Where Winds Meet" für iOS und Android an. Auf deren Veröffentlichung müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

Demnach ist "Where Winds Meet" schon ab 12. Dezember auch für iOS und Android erhältlich. Die Umsetzungen werden Crossplay und einen gemeinsamen Fortschritt mit den übrigen Versionen bieten.

Schon jetzt werden wir mit einem neuen Release Date Trailer auf die kommenden Mobile-Fassungen von "Where Winds Meet" eingestimmt. Darin bekommen wir 30 Sekunden lang hauptsächlich Rendersequenzen aus dem Action-Rollenspiel zu sehen. Erst im vergangenen Monat waren ein umfangreicher Gameplay-Trailer und ein sehenswerter Live-Action veröffentlicht worden.

"Where Winds Meet" erschien am 14. November für PS5 und PC.