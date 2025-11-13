Where Winds Meet: Sehenswerter Live-Action-Trailer

Entwickler Everstone Studios hat einen Live-Action-Trailer zu "Where Winds Meet" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zweieinhalb Minuten lang mit echten Schauspielern auf den baldigen Launch von "Where Winds Meet" eingestimmt. Später werden uns aber auch Einblicke in die Motion-Capture-Arbeiten geboten und es gibt dazu passende Gameplay-Impressionen zu sehen.

Erst vorgestern war ein offizieller Trailer zu "Where Winds Meet" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Where Winds Meet" erscheint morgen für PS5 und PC.