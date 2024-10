Bad Vices Games hat "While We Wait Here" angekündigt. Hinter dem Namen verbirgt sich ein höchst interessanter Genre-Mix, welcher uns zudem mit einem Trailer vorgestellt wird.

Bei "While We Wait Here" handelt es sich nämlich um einen Horror-Küchenmanagement-Titel mit Dialogauswahl, welcher verschiedene Enden bietet. Als Betreiber eines kleinen Diners in einem abgelegenen Berggebiet nehmen wir darin Bestellungen auf, bereiten Mahlzeiten zu und servierst diese. Der gewohnte Alltag wird dann durch die Nachricht einer bevorstehenden globalen Katastrophe gestört. Während die Welt unterzugehen droht, reagieren die Kunden unterschiedlich auf die apokalyptische Situation. Einige ignorieren die Warnungen, andere betrachten wiederum das Ereignis als Strafe für ihre Lebensentscheidungen.

Wir führen tiefgehende Gespräche mit den Gästen, während wir alltägliche Aufgaben wie Kochen und Spülen erledigen. Dabei entscheiden wir, ob wir unsere Kunden dazu bewegen können, Schutz zu suchen, oder ob sie das Ende im Diner abwarten. Das Spiel kombiniert Psycho-Horror mit einer ruhigen Atmosphäre, ohne klare moralische Vorgaben. Durch die vollständige Vertonung der Charaktere und die vielfältigen Dialoge bietet "While We Wait Here" eine einzigartige, nachdenkliche Spielerfahrung im Angesicht der drohenden Apokalypse.

"While We Wait Here" erscheint am 23. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.