Whiskerwood bekommt Early Access Release-Termin

Das Nager-zentrierte "Whiskerwood" für den PC wird vor dem vollen Release eine Early-Access-Phase haben. Wie Entwicklerstudio Minakata Dynamics und Hooded Horse bekanntgeben, startet diese am 06. November 2025. Als Plattformen sind Epic Games Store, GOG, Steam und Microsoft Store mit PC Game Pass dabei. In einem Trailer werden wir auf die Städtebau-Simulation eingestimmt, die die Rivalität zwischen Katze und Maus thematisiert.

Über Whiskerwood

"Erklimme Berge, überquere Meere und erkunde unbekannte neue Länder, in denen du grosse Städte errichtest – der Einfallsreichtum des bescheidenen Mäusevolkes kommt in Whiskerwood voll zur Geltung. Richte ausgeklügelte Automatisierungssysteme ein, um komplexe Produktionsketten immer effizienter zu betreiben, und werde gleichzeitig mit den erdrückenden Forderungen der Katzenherrscher fertig.

ZÄHME DEN WHISKERWOOD

Als sich die Katzenherrschaft über die Meere ausbreitet, wird das Volk der gewöhnlichen Mäuse aus seinem ursprünglichen Zuhause gerissen und auf gefährliche Reisen geschickt. Als sie mit dem Schiff auf unberührten Inseln ankommen, die reich an allen möglichen Ressourcen sind, müssen die Mäuse schnell eine Kolonie gründen, um die ständig wachsende Nachfrage der Katzenherrscher befriedigen zu können.

Die Städte von Whiskerwood wurden auf Inseln errichtet, und obwohl sie unterschiedlich gross sind, ist der Platz begrenzt . Mach dir die Sorgfalt der Nagetiere zunutze, um hoch in den Himmel zu bauen, oder grabe dich tief in die Klippen und Berge, um das Beste aus dem zur Verfügung stehenden Platz zu machen. Vertikalität ist der Schlüssel zum Erfolg in Whiskerwood – aber sie bringt sowohl grosse Möglichkeiten als auch Herausforderungen mit sich.

Dein Schiff kommt zwar mit einem anfänglichen Vorrat an Ressourcen und einer Gruppe von Mäusen an, du musst allerdings schnell für wichtige Kernstrukturen, Dienstleistungen und Produktionsmöglichkeiten sorgen, um kontinuierliches Wachstum und Wohlstand zu gewährleisten. Baue Abfallentsorgungs- und Gesundheitseinrichtungen, sorge dafür, dass die Gebäude richtig beheizt und gewartet werden, und lass deine Mäuse Bäume fällen, in Minen arbeiten und sich um Felder und Fische kümmern. Die Katzen werden auf ihr Recht bestehen – und werden ihre Bedürfnisse nicht erfüllt, werden deine Bürger die Kolonie verlassen müssen. Finde das perfekte Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Mäuse und den Ansprüchen der Katzen.

Die Kolonisten haben einzigartige Fähigkeiten, durch die sie ihre Aufgaben besonders effizient erledigen können. Jeder von ihnen gehört einer Gilde an, die ihre Vorlieben, Stärken und Schwächen beeinflussen. Weise jeder deiner Mäuse entsprechende Aufgaben zu und achte auch auf ihre persönlichen Eigenschaften – manche leben lieber unter der Erde oder in Einsamkeit, während anderen die Umweltverschmutzung egal ist und selbst der industriellste Teil deiner Stadt als Lebensraum genügt.

Baue in deinen Docks Schiffe, um die Umgebung deiner Insel zu erkunden, und befiehl Entdeckern, die Gewässer zu kartieren. Hinter dem Horizont warten einzigartige Möglichkeiten auf jene, die sich in piratenverseuchte Meere wagen. Und obwohl der Kampf auf See für eine Maus gefährlich ist, sind die Belohnungen umso grösser.

KOMPLEXE SIMULATIONEN

Das Leben eines Pioniers ist nicht einfach – weit weg von zu Hause und ohne die gewohnten Annehmlichkeiten musst du lernen, den Kräften der Natur zu widerstehen und sie zu nutzen. Versorge deine Kolonie und kümmere dich um die verschiedenen Bedürfnisse deiner Mäuse.

Gestalte das Land durch Terraforming, indem du in den Bergen riesige Höhlen für Häuser und Lagerräume baust oder Wasser von der Küste ins Landesinnere leitest, um deine Industrie zu betreiben. Planiere riesige Landstrich, um deine Bauprojekte zu vereinfachen und günstiger zu machen, oder bahne dir deinen Weg um die Gipfel und Täler jeder neuen zufallsgenerierten Inselkarte herum.

Das Klima spielt eine wichtige Rolle in deinem neuen Zuhause: Ein stürmischer Tag kann die angeborene Motivation deiner Mäuse dämpfen, während eine Kaltfront schnell die Ernte einer ganzen Saison ruinieren kann. Baue verschlungene Rohrnetze, um Wasser zu erhitzen und dampfbetriebene Klimasysteme zu betreiben, und grabe tief unter der Erde, um die Vorräte für den Winter zu schützen.

Maximiere die Erträge deiner Landwirtschaft, indem du auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen achtest: Eine feuchte Höhle ist optimal für Pilze, du wirst es aber schwer haben, Weizen fernab von direktem Sonnenlicht und fruchtbarem Boden anzubauen. Kartoffelfarmen hingegen liegen am besten in höheren, schwer zugänglichen Lage. Wirst du die entlegensten Gebiete deiner Insel aufsuchen und diese optimalen Bedingungen ausfindig machen? Oder nutzt du deine technischen Fähigkeiten, um die Natur näher an deinem Zuhause an deinen Bedarf anzupassen?

Achte auf die Mauslowsche Bedürfnishierarchie, wenn dein Volk ein erfülltes Leben in seiner neuen Heimat haben soll. Sorge für ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser, biete passende Unterkünfte, damit deine Mäuse sich ausruhen können, und organisiere Dienstleistungen, um dich um die Abnutzung zu kümmern, die mit der Hektik einer wachsenden Stadt einhergeht. Wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, stehst du vor der Wahl: Willst du monumentale Statuen der furchterregenden Katzenherrscher errichten, um deine Mäuse zu motivieren und ihre Produktivität auf Kosten ihrer Moral zu steigern? Oder willst du den Weg des Widerstands einschlagen und mit grossen Parks und Springbrunnen für das Glück deiner Mäuse sorgen? Die Bedürfnisse deiner Mäuse sind vielfältig und ihr Glück muss mit der Damoklespranke in Einklang gebracht werden, die drohend über ihnen hängt.

AUFWÄNDIGE AUTOMATISIERUNG & PRODUKTIONSKETTEN

Die fleissigen Mäuse sind nicht nur harte Arbeiter, sondern auch clever – nutze die Macht der Automatisierung, um deine Effizienz immer weiter zu steigern. Leite Förderbandsysteme über grosse Entfernungen, um Waren schneller in die Kolonie zu transportieren, als es eine Mäusepfote jemals könnte, und nutze fortschrittliche Technologien, um dich von einer bescheidenen Kolonie zu einer dampfbetriebenen Mäusemetropole weiterzuentwickeln.

In Whiskerwood gibt es 40 verschiedene Rohstoffe, die du zum Wohlergehen deiner Kolonie – und zur Zufriedenheit deiner Katzenherrscher – sammeln, herstellen oder handeln kannst. Baue Ressourcen wie Metallerze, Holz und Weizen ab und stelle Waren wie Kerzen, Stoffe und Fertiggerichte her. Halte auch Ausschau nach Luxusgütern wie Gewürzen, Tee und Möbeln – je weiter sich deine Kolonie entwickelt, umso schneller muss deine Wirtschaft expandieren, um den wachsenden Ansprüchen des Mäusevolkes gerecht zu werden.

Erfülle die Forderungen der Katzen, um ihre Gunst und Zugriff auf Luxusgüter zu erhalten, die in deiner jungen Kolonie nur schwer zu bekommen sind. Oder knüpfe Handelsbeziehungen mit anderen Mäusefraktionen und den Piratenfürsten.

Baue komplizierte Labyrinthe aus Förderbändern, Rampen, Aufzügen und Rutschen, um die Waren schnell dorthin zu bringen, wo sie gesammelt, verarbeitet, gelagert und verwendet werden. Dir stehen ähnliche Hilfsmittel zur Verfügung, um deine Mäuse und Materialien schneller durch die Kolonie zu befördern. Du hast jeden Tag nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, Effizienz ist also das A und O.

Lege Rohrleitungen an, die den reibungslosen Fluss von Wasser und Dampf über weite Strecken gewährleisten, und versorge damit wichtige Einrichtungen auf der ganzen Insel: Pumpen, Brunnen, Heizkörper und Entlüftungsschächte haben jeweils nur begrenzt Platz und müssen sorgfältig geplant werden, wenn sie die gesamte Kolonie versorgen sollen.

Tüftle in den Forschungslaboren, um neue Technologien zu entwickeln, die deine Möglichkeiten in der gesamten Kolonie erweitern. Neue Gebäude, Rohstoffe und Richtlinien werden der Mausheit eine glänzende Zukunft bescheren!

EIN KATZ- UND MAUSSPIEL

Auch eine Maus hat gewisse Grenzen und muss sich irgendwann zur Wehr setzen – die Forderungen der Katzenherrscher werden von Tag zu Tag unvernünftiger und sie interessieren sich nicht für das Leid, das entsteht, um sie zu erfüllen. Ob Regen oder Sonnenschein, jede Lieferung muss zur Zufriedenheit der Katzen erfüllt werden, sonst rufen sie ihre Handlanger herbei, um dich gewaltsam an deine Pflichten zu erinnern. Wirst du für immer unter ihren Pranken zu leiden haben? Oder wirst du trotzig deine Schnurrhaare erheben?"