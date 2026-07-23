White Creek angekündigt

Pixelheart stellt uns "White Creek" vor. Genauere Informationen zu dem Projekt verrät man ebenfalls.

Bei "White Creek" handelt es sich um einen Survival-Horror-Titel im Stil der Dreamcast-Ära, welcher Action, Erkundung und moralische Entscheidungen miteinander verbindet. In dessen Mittelpunkt steht dabei die Exorzistin Alicia Morelli, die eine verfluchte Kleinstadt erkundet und ihre düstere Vergangenheit aufdeckt. Dabei entscheidet sie selbst, ob sie die Besessenen mit ihren Waffen bekämpft oder versucht, ihre Seelen durch Exorzismen zu retten.

Dieser friedlichere Ansatz birgt aber Risiken und beeinflusst den Verlauf der Ermittlungen. Neben unterschiedlichen Waffen nutzt Alicia ihre übersinnlichen Fähigkeiten, um spirituelle Anomalien aufzuspüren, die sich in Besessenen und der Umgebung verbergen. Ihr Mobiltelefon dient dabei als wichtiges Hilfsmittel, um übernatürliche Phänomene festzuhalten, Hinweise zu sammeln und Rätsel zu lösen. Höhepunkte sind die Exorcism-Overdrive-Sequenzen, in denen Alicia besonders verdorbene Seelen mit ihren Beweisen konfrontiert, ihre Illusionen durchbricht und versucht, ihnen Frieden zu schenken.

Einen ersten Trailer zu "White Creek" gibt es auch zu sehen. Darin zeigt man fast eine Minute lang atmosphärische In-Game-Sequenzen mit ordentlich Retro-Charme.

"White Creek" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC und sogar den altehrwürdigen Dreamcast in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin. Die zugehörige Kickstarter-Kampagne startet bald.