Konsolen-Modder baut 'Wii XL'

Während die 3DS XL eine regulär erhältliche Handheld-Konsole ist, kennen wir keine "extra large"-Version der Nintendo Wii. Dies ändert sich nun, denn der Konsolen-Modder und YouTuber Jon Bringus ('Bringus Studios') stellt uns seine 'Wii XL' vor, welche ein 12-mal so grosses Volumen wie das Original aufweist.

Gegen Ende des Videos stellt Bringus die beiden Konsolen nebeneinander. Sicherlich würden nicht nur Kenner der Konsole bei einem Besuch haltmachen und das gute Stück bestaunen. Der Innenbereich ist weniger spektakulär, denn darin befindet sich eine reguläre Wii-Konsole, bei der noch Kompromisse eingegangen werden müssen. So ist die Synchronisierungstaste schwer erreichbar und als Sensorleiste muss auf eine batteriebetriebene zurückgegriffen werden. Es ist aber auch eine Besserung eingebaut, so findet sich in der gigantischen Konsole ein Wii-HDMI-Adapter, der die Wii auf 1080p skalieren kann.

An anderer Stelle berichteten wir über eine gigantische Xbox One Konsole, welche ihr an dieser Stelle bestaunen könnt.