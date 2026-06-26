Wild West Supermarket Simulator im Launch-Trailer

Ladenbesitzer, eure Zeit ist gekommen! "Wild West Supermarket Simulator", die in der berühmt-berüchtigten Ära des Wilden Westens angesiedelte Job-Sim, lässt den Early-Access-Status hinter sich und geht auf dem PC in die Version 1.0 über. Gleichzeitig feiert das Spiel seine Premiere auf aktuellen Konsolen.

Der Wilde Westen in der Blütezeit des Goldrauschs. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Übernehme einen florierenden Gemischtwarenladen an der Hauptstrasse einer gedeihenden Siedlung. Es wurden allerdings einige Dinge verschwiegen: Das Geschäft ist nur noch ein Schatten seiner selbst und steht inmitten einer Geisterstadt. Erst verschwand das Gold und dann die Einwohner. Aber du willst den amerikanischen Traum leben. Und keiner wird dich aufhalten.

Beweise deinen Geschäftssinn und zeige eisenharten Willen, um es an die Spitze zu schaffen. Fange an, indem du die Regale selbst befüllst, die Preise an ein sich ständig änderndes wirtschaftliches Umfeld anpasst und dich um den Warennachschub kümmerst. Sorge dafür, dass die wechselnden Bedürfnisse deiner Kunden stets gedeckt werden und stelle Hilfskräfte an, damit du dich um die Gewinnoptimierung kümmern kannst.