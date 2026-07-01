Wild Wild Eden vorgestellt

Publisher Shueisha Games und Entwickler Magnus Games Studio kündigen "Wild Wild Eden" für den PC an. Dazu bekommen wir gleich zwei Trailer gezeigt.

Bei "Wild Wild Eden" handelt es sich um ein Open-World-Survival- und Crafting-Spiel, in dem Monster zur Familie gehören. Wir streicheln, füttern und beschützen unsere Begleiter in einer primitiven Fantasywelt. Als Stammeshäuptling ziehen wir unsere Monsterfreunde gross, errichten eine blühende Basis und erkunden gemeinsam mit ihnen eine raue, aber herzerwärmende Welt.

Schon jetzt gibt es zwei Trailer zu "Wild Wild Eden" zu sehen. Darin stellt man unter anderem die Spielwelt und ihre Bewohner vor. Dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

"Wild Wild Eden" erscheint im Frühjahr 2027.