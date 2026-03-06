Wild Woods: Pfötchen im Schnee

Das Koop-Action-Adventure "Wild Woods" wird eisiger und gefährlicher. Entwickler Octofox Games und Publisher Daedalic Entertainment haben heute den Schneesichel-Gipfel enthüllt, ein brandneues, drittes Biom, das am 9. März in der Early Access-Version von "Wild Woods" erscheinen wird

Nachdem ihr dem Ever-Emerald Forest und den Razorleaf Marshes getrotzt habt, führen euch eure felinen Abenteurer bald in die eisigen Bergkämme der Schneesichel-Gipfel, wo eisige Temperaturen, gefährliche Klippen und neue Gegnertypen auf euchwarten. Das Biom führt neue Gameplay-Mechaniken und einen Bosskampf ein, der selbst die am besten koordinierten Kätzchen-Teams herausfordern soll. (Unsere Redaktionskatze Zelda lächelt da nur verschmitzt...)

Die eisige Umgebung fügt neue Überlebenstaktiken hinzu: Ressourcen können gefroren erscheinen, während die Kälte umherziehende Abenteurer bedroht. Um warm zu bleiben, könnt ihr Fackeln herstellen, die Licht in die Nacht bringen und gefrorene Ressourcen schmelzen, wenn die Fackeln in der Nähe aufgestellt werden.

Das Update führt ausserdem fünf neue Gegnervarianten ein, darunter alternative Versionen von Stachelschweinen, Dachsen, Wildschweinen und Kaninchen, die in allen drei Biomen mit neuem Kampfverhalten auftreten. Zusätzliche Verbesserungen umfassen eine verfeinerte Soundkulisse, vier neue Steam-Errungenschaften und zwei freischaltbare Katzen-Skins.

Besucht den Steam Community Hub für eine vollständige Liste von Informationen.

"Wild Woods" ist derzeit im Early Access verfügbar, Konsolenversionen sind für PlayStation 5 und Xbox X|S geplant.