Wildermyth auch für Konsole

Entwickler Worldwalker Games kündigt sein "Wildermyth" jetzt auch für die Konsolenwelt an. Ein konkreter Releasetermin wurde in diesem Kontext auch schon genannt.

Demnach ist "Wildermyth" ab 22. Oktober auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. In einem knapp zwei Minuten langen Trailer werden wir bereits jetzt auf die Umsetzungen eingestimmt.

In "Wildermyth" begleiten wir unseren Helden über sein ganzes Abenteurerleben hinweg, von den Anfangstagen bis in die Halle der Legenden. Ein prozedural generiertes, narratives Rollenspiel, in dem sowohl die strategischen Kämpfe als auch unsere Entscheidungen die Welt und unsere Helden für immer verändern.

"Wildermyth" erschien bereits am 15. Juni 2021 für den PC.