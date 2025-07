Wildgate: Der Launch-Trailer

Moonshot Games hat heute "Wildgate" veröffentlicht, einen Weltraum-Crew-basierten Ego-Shooter, der actiongeladenes Multiplayer-Gameplay mit explosiven Raumschiffkämpfen kombiniert.

In "Wildgate" schliesst ihr euch mit den sogenannten „Sucher“ zu kleinen Crews zusammen. Ihr begebt euch auf die Suche nach einem alten Relikt, dem sogenannten Artefakt, und reist dafür in eine feindselige, unberechenbare und geheimnisvolle Region des Weltraums. Bei der Suche arbeitet ihr zusammen, um eureRaumschiffe zu steuern, Wracks zu plündern und vergessene Beute zu entdecken. Um zu gewinnen, muss eine Crew entweder mit dem Artefakt den Ausgangspunkt erreichen oder einen Sieg durch Dominanz erringen, indem sie alle rivalisierenden Schiffe zerstört.

"Letzten Monat haben wir unseren bislang grössten Spieltest durchgeführt, bei dem Hunderttausende Spieler aus aller Welt in Wildgate mitgemacht haben. Während des Next Fest haben wir den zweiten Platz unter den meistgespielten Spielen auf Steam erreicht. Bedenkt man, dass das Spiel erst vor drei Monaten vorgestellt wurde, sind wir unseren Spielern und der Community unglaublich dankbar, dass sie Wildgate zu dieser grossartigen Leistung verholfen haben. Wildgate ist nun offiziell live, aber das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Wir können es kaum erwarten, alle in den Weiten zu treffen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen!"