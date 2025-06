Wildgate erscheint Ende Juli

Moonshot Games hat heute bekannt gegeben, dass der Weltraum-Ego-Shooter "Wildgate" am 22. Juli 2025 für 29.99 EUR (UVP) auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Ausserdem kündigte der Entwickler an, dass ihr vom 9. bis 16. Juni 2025 auf PC und Konsolen an der plattformübergreifenden Open Beta von Wildgate teilnehmen könnt. Die Open Beta ist der bislang grösste Spieltest des Titels und bietet zwei neue Prospektoren, zusätzliche Sehenswürdigkeiten für Entdecker im gesamten Reach, überarbeitete tägliche Missionen und vieles mehr.

Ab dem 9. Juni stossen Kae und Adrian als spielbare Prospektoren zum Reach in der offenen Beta und bietet euch mehr Möglichkeiten, mit ihren Crewmitgliedern zusammenzuarbeiten und kosmische Gefahren zu meistern. Kae verfügt über mysteriöse Kräfte, mit denen sie Objekte aus der Ferne telekinetisch manipulieren und über beeindruckende Entfernungen teleportieren kann. Adrian kann mit seinem Jetpack dank seiner Hit-and-Run-Taktik in kürzester Zeit jeden Ort erreichen.

Spieler der Open Beta können drei neue, interessante Orte erkunden: "The Refiner", "The Drill Station" und "The Juggernaut". Zusätzlich erwarten die Spieler tägliche Missionen, ein überarbeitetes Missionssystem, Leistungsverbesserungen, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und weitere Optimierungen, die das Spielerlebnis noch angenehmer machen. Weitere Informationen zur Open Beta und den neuen Inhalten gibt es in diesem Blogbeitrag.

"Wir haben mehrere Systeme in Wildgate auf Basis des Feedbacks der zahlreichen Spieler, die an unseren Community-Preview-Playtests teilgenommen haben, erweitert und optimiert. Mit mehr als hunderttausend Spielern während der letzten Community-Preview sind wir voller Vorfreude auf die Rückkehr nach Reach. Wir konzentrieren uns darauf, vor dem Start des Spiels am 22. Juli das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten."

Dustin Browder, Game Director von Wildgate

"Im Kern geht es bei Wildgate darum, durch epische Raumschiffschlachten, intensive Feuergefechte und die Freude am gemeinsamen Abenteuer unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Wildgate wurde für Spieler entwickelt, die Teamwork und Verbundenheit schätzen – nicht nur, um zu gewinnen, sondern um die Reise gemeinsam zu erleben. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit macht jedes Match zu etwas wirklich Unvergesslichem."

Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Dreamhaven