Entlassungen bei Wildlight Entertainment

Bei Wildlight Entertainment, dem Entwickler von "Highguard", ist es zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Wildlight Entertainment ist noch unklar. Das offizielle Statement des Entwicklers dazu liest sich folgendermassen:

"Heute haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, uns von einigen unserer Teammitglieder zu trennen, während wir eine Kerngruppe von Entwicklern behalten, um [Highguard] weiter zu verbessern und zu unterstützen. Wir sind stolz auf das Team, das Talent und das Produkt, das wir gemeinsam geschaffen haben. Wir sind auch den Spielern dankbar, die das Spiel ausprobiert haben, und denen, die weiterhin Teil unserer Community sind."

"Highguard" wurde am Ende der Game Awards 2025 im Dezember vorgestellt und erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.