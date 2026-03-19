Wildlight Entertainment offenbar geschlossen

Es sieht so aus, als wäre Wildlight Entertainment mittlerweile geschlossen worden. Dafür gibt es gleich mehrere deutliche Anzeichen.

So wurden inzwischen offizielle Online-Auftritte von Wildlight Entertainment, wie etwa die Website und die LinkedIn-Seite, in den vergangenen Tagen entfernt. Vorher hatte das Studio nach dem schwachen Start des Shooters "Highguard" schon umfangreiche Entlassungen vorgenommen.

"Highguard" war am 12. März abgeschaltet worden. Unternehmenschef Chad Grenier deutete bereits zu diesem Zeitpunkt an, dass keine Zukunft mehr für das Studio bestehe und er sich neuen Projekten zuwenden wolle.

Eine offizielle Bestätigung zur Schliessung von Wildlight Entertainment steht bisher noch aus.