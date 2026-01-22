Twin Sails Interactive enthüllt neue Spiele

Der Publisher Twin Sails Interactive hat heute die demnächst erscheinenden Games angekündigt. Der Publisher setzt seine Mission fort, innovative unabhängige Studios weltweit zu unterstützen und die Kreativität sowie Leidenschaft von Indie-Entwicklern zu fördern.

Sky Dust

Das vom brasilianischen Orbit Studio entwickelte "Sky Dust" ist ein Science-Fiction-Metroidvania, das in einem dystopischen Sao Paulo spielt, in dem mondbedingter Fallout und digitaler Verfall die Stadt korrumpiert und gefährlich gemacht haben. In diesen rauen Strassen nehmen angeheuerte Klingen sowohl kriminelle als auch legale Aufträge an und trotzen der tödlichen Stadt für Reichtum und Belohnungen.

"Sky Dust" erscheint demnächst für den PC und Konsolen.

Wind Runners

"Wind Runners" ist ein Bullet-Hell-Dogfighter, in dem ihr als einzelner Pilot gegen die Streitkräfte des technoteistischen Realm antretet. Mit Roguelite-Fortschritt und einem lebendigen Pixel-Stil ist "Wind Runners" der neueste Titel des brasilianischen Entwicklers Ludic Studio.

"Wind Runners" erscheint im dritten Quartal 2026 im Early Access für PC.

Terraforming Mars: Colonies

Der "Terraforming Mars: Colonies"-DLC stellt einen neuen Meilenstein für die digitale Adaption des Brettspiels von Jacob Fryxelius dar, die seit der PC-Veröffentlichung im Jahr 2018 und dem mobilen Start 2019 von Artefacts Studios unterstützt wird.

Der neue DLC erweitert das Grundspiel, indem diese euch über den roten Planeten hinaus in das äussere Sonnensystem führt. "Colonies" führt ein Koloniesystem, interplanetaren Handel und eine Handelsflotte ein. Dies ermöglicht es euch, Siedlungen ausserhalb der Welt zu errichten und auszubauen, während ihr um Handelsvorteile konkurriert, bevor rivalisierende Konzerne sich diese sichern. Neue Konzerne, Projektkarten und Kolonieplättchen fügen strategische Tiefe hinzu, wobei jede Partie andere Möglichkeiten bietet, die euch dazu zwingen, euer Vorgehen anzupassen und die langfristige Planung zu überdenken.

"Terraforming Mars: Colonies" erscheint am 22. Januar für PC sowie iOS und Android.

Survival: Fountain of Youth

"Survival: Fountain of Youth" ist ein Einzelspieler-Open-World-Überlebensspiel, das auf den karibischen Inseln des 16. Jahrhunderts spielt.

Das kommende Koop-Update stellt einen Schritt für "Survival" dar und führt einen kooperativen Modus ein, der es euch ermöglicht, die Inseln gemeinsam zu erkunden, während die Grundlagen des Überlebens und der Erkundung erhalten bleiben. Der Koop-Modus gehört zu den am häufigsten gewünschten Funktionen der Community. Dieses Update öffnet das Spiel für die gemeinsame Erkundung und das kollektive Überleben, während es der DNA des Grundspiels treu bleibt. Um den Koop-Modus zu ermöglichen, werden wichtige Systeme aus dem Grundspiel überarbeitet, wie etwa die Zeitmechanik beim Handwerk, Sammeln und Bauen. Zudem werden Funktionen wie der Kampf und die Wiederbelebung speziell für den Mehrspielermodus angepasst.

Das Update wird 2026 kostenlos auf dem PC sowie auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.