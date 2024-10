Early-Access-Termin für Windblown

Entwickler Motion Twin hat einen konkreten Termin für den Early-Access-Start von "Windblown" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So startet "Windblown" am 24. Oktober in den Early Access. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

In "Windblown" springt ihr blitzschnell durch riesige, sich ständig verändernde Inseln am Himmel, während ihr eine Vielzahl von mächtigen Waffen einsetzt, um die Sentinels zu vernichten - tödliche Schergen des Vortex, die ihre Heimat bedrohen. Die Bewegung ist einfach und doch präzise: Mit Sprüngen wird der Spieler zwischen schwebenden Inseln und Plattformen hin- und hergeschleudert, weicht tödlichen Angriffen der Sentinels aus und bewegt sich auf die nächste unausweichliche Begegnung zu. Vom ersten Sprung ins Autumn-Biom und darüber hinaus müssen die Spieler zahllose Gegner besiegen und dabei verschiedene Objekte (Weapons, Trinkets, Gifts und Fish) einsammeln, die ihnen dann dabei helfen, das volle Potenzial ihres Leapers zu entfalten.

"Windblown" ist exklusiv für den PC in Entwicklung.