Windswept bekommt Release-Termin

Wie Publisher Top Hat Studios und Entwicklerstudio WeatherFell verkünden, erscheint "Windswept" am 11. November. Bedient werden neben dem PC Konsolen der aktuellen und letzten Generation, nämlich PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Als Besonderheit für das 'Buddy-Plattformspiel' lässt sich sagen, dass Fans von Plattformern der 1990er-Jahre auf ihre Kosten kommen, inklusive des Schwierigkeitsgrades und versteckter Herausforderungen.

Über Windswept

Celebrate the 1990's one more time!

"Fall nur nicht auf seinen Charme herein! Der Heimweg wird nicht einfach sein!

Windswept ist eine Liebeserklärung an eine Zeit, in der Sammel-Plattformspiele total angesagt waren, es ganz normal war, es immer wieder zu versuchen, und die Spieler nur ein Spiel-Handbuch hatten, um sich zurechtzufinden.

Es gibt über 40 Level zu entdecken, und in jedem erwarten dich versteckte Sammelobjekte, Bonusherausforderungen und verrückte Hindernisse, die du überwinden musst ... oder denen du zum Opfer fällst!

Challenge yourself to experiment and discover!

Du lernst alle Fähigkeiten in der ersten Phase des Spiels, danach bist du auf dich allein gestellt!

Wenn du deinen Anführer wechselst, bekommst du ganz neue Missionen aufgetragen, die du bewältigen musst – nimm dir nur ausreichend Zeit, irgendwann klappt es bestimmt ...

Der Weg nach Hause wird schwierig sein, und du musst es so lange versuchen, bis du es schaffst – aber für alle diejenigen, denen dies leicht fällt, gibt’s unterwegs jede Menge versteckte Herausforderungen, die sie auf die Probe stellen!

Hone your skills!

Bei Windswept kann man nichts falsch machen.

Murmel und Dame haben jeweils einzigartige Fähigkeiten, aber das reicht nicht immer aus, um spezielle Herausforderungen zu meistern... Kombiniere verschiedene Techniken, um deinen eigenen Spielstil zu entwickeln.

Du wirst vielleicht von dir selbst überrascht sein, wozu du fähig bist!

This is your story...

Der Weg nach Hause ist lang – nimm einfach jeden Moment, wie er kommt.

Danach sind sie nichts mehr weiter als Erinnerungen!

The end is only the beginning!

Wie weit bist du bereit zu gehen?

Wo wird deine Reise enden?

Lass uns zusammen loslegen!"