Wings of Endless terminiert

JanduSoft und Isoca Games haben einen konkreten Releasetermin für "Wings of Endless" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis Mai gedulden.

So wird "Wings of Endless" ab 8. Mai erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.

Bei "Wings of Endless" handelt es sich um ein Jump'n'Run-Action-RPG im Pixelart-Stil. Es versetzt Spieler in die Rolle von Hariku, einem selbstbewussten Kopfgeldjäger. Was als einfache Aufgabe beginnt, entwickelt sich schnell zu einem epischen Abenteuer, welches die Geheimnisse eines vergessenen Krieges offenbart, der Generationen zurückliegt. Der Titel bietet ein dynamisches Kampfsystem, das es ermöglicht, zwischen drei Helden zu wechseln und Kombos auszuführen. Nebenmissionen, herausfordernde Gegner und komplexe Rätsel sorgen für Unterhaltung.

"Wings of Endless" war im Januar 2024 angekündigt worden.