Winter Burrow erscheint im November

Für "Winter Burrow" wurde sich auf ein Release-Datum festgelegt. Wie Pine Creek Games auf der Xbox Tokyo Game Show angekündigt, geht es am 12. November für die Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox One und Xbox Series inklusive Game Pass los. Wer schon einmal in das gemütliche Survival-Game mit Schauplatz Wald reinschnuppern möchte, hat in Form einer PC-Demo die Gelegenheit dazu.

Über Winter Burrow

"Winter Burrow ist ein gemütliches Überlebensspiel im Wald, bei dem du erkundest, Ressourcen sammelst, Werkzeuge herstellst, warme Pullover strickst, Kuchen backst und die Einheimischen triffst.

Zuhause, süsses Zuhause

Stelle deinen heruntergekommenen Kindheitsbau wieder her, damit du ihn wieder dein Zuhause nennen und dich vor dem Kamin entspannen kannst. Spiele als Maus, die aus dem grossen Stadtleben zurückgekehrt ist, nur um festzustellen, dass dein Kindheitsheim in Trümmern liegt. Und deine Tante, die sich darum kümmern sollte, ist verschwunden.

Erkunde eine gefrorene Wildnis

Trotze den Elementen und begib dich in die gefrorene Wildnis, um Ressourcen für das Überleben und die lange Reise zur Wiederherstellung deines Baus zu sammeln. Hüte dich vor dem Insektenleben und denke daran, dass niemand alleine überlebt. Finde neue Freunde, erweitere dein Überlebenshandbuch und löse das Rätsel, was mit deiner Tante passiert ist.

Gemütliches, zugängliches Überleben

In diesem Überlebensspiel kannst du in deinem eigenen Tempo spielen, deinen Charakter anpassen, deinen Bau dekorieren und einen Weg wählen, der zu deinem Spielstil passt. In Winter Burrow erzählst du die Geschichte."