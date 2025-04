Witchbrook erscheint für Nintendo Switch 2

Chucklefish hat angekündigt, dass die Hexen-Lebenssimulation "Witchbrook" neben dem PC und der Nintendo Switch auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Gemeinsam mit Robotality entwickelt, werden wir uns im Winter 2025 mit bis zu viert in die magische Welt von "Witchbrook" stürzen können. Hier seht ihr einen Trailer und bekommt mehr Informationen zu dem Spiel.

Über Witchbrook

Willkommen in Witchbrook

"Willkommen in Mossport, einer lebendigen Küstenstadt, in der die Witchbrook Akademie ihre Tore für aufstrebende Hexen wie dich geöffnet hat!

Eine lebendige, magische Welt

Die Stadt Mossport ist eine Welt voller Leben und Energie. Hier geschieht überall etwas Neues, auch wenn du gerade nicht hinsiehst! Von den Stadtbewohnern mit einzigartigen Tagesabläufen bis hin zu gemeinschaftlichen Ereignissen, die den Lauf der Jahreszeiten widerspiegeln, findest du Leben an jeder Ecke.

Genau wie du, führen dein Hexenzirkel, die Lehrkräfte und die gesamte Stadtbevölkerung ein aktives Leben. Jeder Charakter geht einem eigenen Tagesablauf nach und arbeitet in einem der vielen Unternehmen in Mossport, geniesst einen Drink in der Bar, büffelt für die nächste Prüfung in der Bibliothek oder nimmt an den Feierlichkeiten zum Wechsel der Jahreszeiten teil.

Während dein Studienjahr voranschreitet, so geht auch das Leben in Mossport weiter. Beobachte, wie die Stadtbewohner die kalten Wintertage hinter sich lassen, während der Schnee schmilzt. Sobald die ersten Frühlingsblumen erblühen, wird es Zeit, die Sonnenhüte aufzusetzen.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändert sich auch der Rhythmus in der Stadt und ihrer lebendigen Gemeinschaft.

Meistere die magischen Künste

Entwickle deine magischen Fähigkeiten, indem du am Unterricht teilnimmst, deine Hausaufgaben erledigst und dein Wissen an der Witchbrook Akademie erweiterst. Fühlst du dich bereit? Dann nutze deine Fähigkeiten, um deine Prüfungen zu bestehen und lass deine Magie durch Mossport fliessen!

Meistere die magischen Künste, braue mächtige Zaubertränke, kämpfe in deinem Hexenzirkel um den ersten Platz, nimm an geheimnisvollen Ritualen teil und wage einen Blick in die Sterne, um zu erfahren, was die Zukunft für dich bereithält ...

Schliesse Frendschaften und erlebe Unvergessliches

Schaffe wundervolle Erinnerungen, schmiede lebenslange Freundschaften oder begib dich unter den vielen Charakteren auf die Suche nach der grossen Liebe. Erlebe Abenteuer mit anderen, tausche Geheimnisse aus und vertiefe deine Verbindung zu deinem Hexenzirkel.

Schmiede deine eigene Identität

Bringe dein eigenen Stil mit anpassbarer Kleidung, Frisuren und Accessoires zum Ausdruck. Renoviere dein gemütliches Zuhause im Wald nach Belieben und verwandle den umliegenden Garten in eine blühende Oase für Pflanzen und Tiere. Nutze deine neuen Ressourcen, um ein Geschäft zu eröffnen, unterstütze die Bewohner vor Ort oder arbeite mit den lokalen Geschäften zusammen, um dein Studium zu finanzieren.

Ausserschulische Aktivitäten

Es gibt noch viel mehr im Leben als dein Hexenstudium! Verbringe deine Freizeit, wie es dir gefällt und gib dein durch Hexerei hart verdientes Einkommen aus, wofür du willst.

Shoppe bis zum Umfallen in den Boutiquen und Lokalen von Mossport und verkaufe deine Handwerkskunst auf dem Sonntagsmarkt.

Oder jage am Wochenende in der Spielhalle dem Highscore hinterher, dokumentiere Mossport durch die Linse deiner Kamera oder suche nach dem perfekten Geschenk für ein romantisches Date. Mossport ist voller Möglichkeiten, sich zu entspannen und zu verwirklichen.

Magie und Multiplayer

Bis zu 4 Spieler können dieses faszinierende Abenteuer im Online-Koop gemeinsam erleben. Ob beim Besenrennen im Park, beim Verbessern der Zauberkünste oder einfach beim gemeinsamen Abhängen im idyllischen Mossport – mit Freunden macht es einfach mehr Spass!"