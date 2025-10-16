Witchbrook verschoben

Eigentlich sollte "Witchbrook" im kommenden Winter erscheinen. Jetzt hat Chucklefish jedoch eine Verschiebung der ambitionierten Lebenssimulation bekanntgegeben.

Keine Angst, ein neues Releasefenster für "Witchbrook" wird gleichzeitig auch genannt. Demnach ist es jetzt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres soweit.

Eine Begründung für die Verschiebung von "Witchbrook" nennt man auch. So gestaltet sich die Konzipierung und Umsetzung der Lebenssimulation deutlich komplexer, als zunächst angenommen. Die zusätzliche Zeit möchte man dazu nutzen, das Projekt zu erweitern und die ursprünglich angestrebte hohe Qualität zu erreichen. Den genauen Wortlaut der Entwickler können wir an dieser Stelle nachlesen.

"Witchbrook" ist für Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.