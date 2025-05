Juni-Termin für Wizard of Legend II

Humble Games und Dead Mage geben bekannt, dass "Wizard of Legend II" schon bald den Early Access verlässt und als Vollversion erscheint. Ausserdem wurden Konsolenfassungen des Actionspiels bestätigt.

So ist die Vollversion von "Wizard of Legend II" bereits ab 12. Juni erhältlich. Als Plattformen dafür werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt.

"Wizard of Legend II" führt das Roguelike-Konzept des Vorgängers in eine bunte 3D-Welt und erweitert es um kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler. In den schwebenden Landen stellen sich angehende Magier darin der Legendenprüfung - einer Reihe sich stetig wandelnder, gefährlicher Herausforderungen. Ziel ist es dabei, durch geschicktes Kombinieren von Zaubern, sogenannten Arkana, die chaotischen Elementarkräfte zu meistern und in den Rang eines legendären Zauberers aufzusteigen.