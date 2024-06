Galvanic Games schliesst seine Pforten

Das für "Wizard with a Gun" bekannte Galvanic Games lässt uns wissen, dass das Entwicklerstudio geschlossen wird. Über LinkedIn erfahren wir von Gründer und Leiter Patrick Morgan, dass das Spiel zwar einen sehr guten Start hatte, die Verkäufe allerdings nicht ausreichen würden, um zukunftsfähig zu bleiben. Auch auf X werden wir informiert:

Nachfolgend findet ihr eine Übersetzung der Passage, aus der wir mehr über die Hintergründe der Schliessung des mit Devolver Digital zusammenarbeitenden Studios erfahren:

"Schweren Herzens gebe ich die Schliessung von Galvanic Games bekannt. Trotz des vielversprechenden Starts von Wizard with a Gun sind die Verkäufe nicht ausreichend, um unser Studio zu erhalten. Das letzte Jahr war für Spiele besonders hart. Wir hatten zwar zahlreiche ermutigende Gespräche auf der DICE und der GDC, aber der Prozess der Unterzeichnung neuer Projekte dauert selbst in einem guten Jahr länger als die Zeit, die wir noch hatten. Die Zusammenarbeit mit Devolver Digital war für uns ein wahr gewordener Traum. Gemeinsam haben wir ein Spiel geschaffen, auf das ich unglaublich stolz bin. Es hat einen gewissen bittersüssen Beigeschmack zu wissen, dass wir all die Dinge erreicht haben, die wir uns bei der Gründung von Galvanic im Jahr 2015 vorgenommen hatten. Von der Veröffentlichung einzigartiger, verrückter und interessanter Spiele bis hin zur Zusammenarbeit mit einigen meiner Lieblingsmenschen in der Branche, während wir ein engmaschiges, produktives Team aufgebaut haben, das sich auf eine gesunde und kreative Kultur konzentriert. Es ist jedoch unglaublich schwierig, unser Team mit der Ungewissheit des aktuellen Arbeitsmarktes konfrontiert zu sehen. Ich werde wohl nie über die Ironie hinwegkommen, dass ich ein Jahrzehnt damit verbracht habe, mein ideales Team aufzubauen, nur damit es nach unserem produktivsten Jahr aufhört. Das Engagement, die Kreativität und die harte Arbeit jedes Einzelnen in unserem Team waren schlichtweg aussergewöhnlich."