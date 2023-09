Wizard with a Gun: Gunmancer's Diary

Eines der magischsten Elemente des kommenden "Wizard with a Gun" ist die Fähigkeit, Zauber (Munition) und Pulver (Modifikatoren) herzustellen, um sensationelle offensive und nützliche Fähigkeiten zu erschaffen, die auf überraschende Weise kombiniert werden können. Ohne das Aufleveln deines Arsenals und das Verzaubern deiner Ausrüstung wirst du nicht weit kommen - also muss dein Gunmancer experimentierfreudig sein, wenn er überleben will. Lade verschiedene Waffen auf, um deine Mixturen doppelt zu (ver)zaubern, oder packe mehrere Kammern derselben Waffe ein, um im Solo- oder Kooperativspiel besonders überraschende Spielmomente zu erschaffen.

Das heutige neue "Gunmancer's Diary" demonstriert, wie einige dieser Kombinationen funktionieren könnten - von der Abkühlung von Gegnern und dem Zerschmettern mit Freeze Pops bis hin zum Bewässern mit einer Squirtgun und dem anschliessenden Elektro-Durchbrutzeln mit dem Shocker Soaker. Schlaue Mischmeister machen sich regelmässig Notizen, verfeinere jetzt schon die eigenen Rezepte und lege am 17. Oktober gut vorbereitet los!