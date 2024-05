Devolver Digital hat das Better-Together-Update für "Wizard with a Gun" vorgestellt. Sonderlich lange müssen wir auch nicht darauf warten.

Demnach ist das Better-Together-Update für "Wizard with a Gun" ab 13. Mai verfügbar. Es ergänzt Koop-Unterstützung für bis zu vier Spieler, nachdem dies bisher nur für zwei möglich ist. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

In "Wizard with a Gun" streift ihr als einsamer Gunmancer (oder zu zweit, wenn ihr euch den Schrecken nicht alleine stellen wollt) durch die zerbrochene, post-apokalyptische Welt namens The Shatter. Baut euch ein tödliches Arsenal magischer Waffen zusammen und trotzt den Kräften des Chaos!

"Wizard with a Gun" erschien am 17. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.