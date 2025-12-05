WiZmans World Re;Try für Europa bestätigt

Clear River Games und City Connection haben "WiZmans World Re;Try" auch für Europa angekündigt. Einen konkreten Releasetermin gibt es auch schon.

Demnach wird "WiZmans World Re;Try" hierzulande ab dem 19. Februar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Switch und der PC angegeben.

Ein Release Date Trailer zu "WiZmans World Re;Try" begleitet die freudige Nachricht. Darin zeigt man uns fast eine Minute lang hauptsächlich flotter Gameplay-Impressionen.

Konzeptionell verbindet "WiZmans World Re;Try" ein märchenhaftes Rollenspiel mit taktischen Rundengefechten. Ein wandernder Magier erkundet darin gefährliche Dungeons, stärkt seine drei Homunkuli durch Anima Fusion und nutzt Elementvorteile sowie Combo-Angriffe. Die überarbeitete Fassung bietet dabei unter anderem verbesserte Grafik, neues Audio und eine optimierte Bedienung.