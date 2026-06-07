Wo Long 2: Wings of Ember erscheint Anfang 2027

Koei Tecmo und Team Ninja haben einen neuen Teil ihrer düsteren Action-RPG-Reihe der Drei Reiche angekündigt: "Wo Long 2: Wings of Ember". In einem Ankündigungstrailer erhaltet ihr einen ersten Einblick in die neuen Herausforderungen, die euch in dieser Fortsetzung von "Wo Long: Fallen Dynasty" erwarten.

Angesiedelt in der späten östlichen Han-Zeit, als verschiedene Kriegsfürsten um die Vorherrschaft kämpften und die Helden der Drei Reiche hervorgingen, erhob sich ein Phönix aus den Kriegsfeuern als namenloser Kämpfer, der auf weiten Schlachtfeldern kämpft, die von mächtigen Feinden und furchterregenden Ungetümen heimgesucht werden. In dieser Fortsetzung von Wo Long: Fallen Dynasty, das weltweit von mehr als 5 Millionen von euch gespielt wurde, müsst ihr die weiterentwickelten chinesischen Kampfkünste meistern und das von monströsen Dämonen überlaufene Schlachtfeld der Drei Reiche an der Seite bekannter Helden, die die Geschichte geprägt haben, erobern. Um die Ankündigung von Wo Long 2: Wings of Ember zu feiern, ist der Vorgängertitel Wo Long: Fallen Dynasty wieder im XBOX Game Pass verfügbar, damit ihr eure Reise beginnen könnt.

"Wo Long 2: Wings of Ember" befindet sich derzeit in Entwicklung und soll Anfang 2027 für XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Das Spiel wird japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch enthalten.