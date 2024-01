Complete Edition von Wo Long: Fallen Dynasty enthüllt

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja haben eine Complete Edition von "Wo Long: Fallen Dynasty" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir uns bis zu deren Release auch nicht gedulden.

So ist die Complete Edition von "Wo Long: Fallen Dynasty" bereits ab 6. Februar digital für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Wie der Name bereits vermuten lässt, werden uns hier neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen geboten. Wir bekommen eben das komplette Paket.

"Wo Long: Fallen Dynasty" erzählt eine dramatische Story voller Action rund um einen namenlosen Millionär, der für das Überleben in einer Fantasyversion der Han-Dynastie kämpft, in der Dämonen die drei Königreiche heimsuchen. Spieler bekämpfen in Schwertkämpfen auf der Grundlage der chinesischen Kampfkünste tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten und versuchen der Wahrscheinlichkeit ein Schnippchen zu schlagen, indem sie die Macht im Inneren zum Leben erwecken.

"Wo Long: Fallen Dynasty" ist seit 3. März 2023 erhältlich.