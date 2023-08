September-Termin für den “Conqueror of Jiangdong”-DLC für Wo Long: Fallen Dynasty

"Wo Long: Fallen Dynasty" hat zwar schon ein halbes Jahr auf dem berühmten Buckel, gehört deshalb aber noch längst nicht aufs Abstellgleis. Jetzt wurde ein Releasetermin für die nächste Erweiterung verkündet.

So geben Koei-Tecmo und Team Ninja bekannt, dass der “Conqueror of Jiangdong”-DLC für "Wo Long: Fallen Dynasty" am 27. September erscheint. Weitere inhaltliche Informationen dazu sollen bald folgen.

"Wo Long: Fallen Dynasty" erzählt eine dramatische Story voller Action rund um einen namenlosen Milizionär, der für das Überleben in einer Fantasyversion der Han-Dynastie kämpft, in der Dämonen die drei Königreiche heimsuchen. Spieler bekämpfen in Schwertkämpfen auf der Grundlage der chinesischen Kampfkünste tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten und versuchen der Wahrscheinlichkeit ein Schnippchen zu schlagen, indem sie die Macht im Inneren zum Leben erwecken.

"Wo Long: Fallen Dynasty" ist seit 3. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich.