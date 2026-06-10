Wo Long: Fallen Dynasty: Complete Edition auch für Switch 2

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja haben die Complete Edition von "Wo Long: Fallen Dynasty" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Der Releasetermin dafür steht ebenfalls schon fest.

Demnach wird die Complete Edition von "Wo Long: Fallen Dynasty" ab 3. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Natürlich sind auch hier wieder die Erweiterungen “Battle of Zhongyuan”, “Conquerer of Jiangdong” und “Upheaval in Jingxiang” sowie sämtliche anderen Zusatzinhalte an Bord.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Complete Edition von "Wo Long: Fallen Dynasty" für Switch 2 ein. Darin werden uns fast zwei Minuten lang unter anderem packende In-Game-Sequenzen gezeigt und die zentralen Features vorgestellt.

"Wo Long: Fallen Dynasty" ist bereits seit 3. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.