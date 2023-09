Wo Long: Fallen Dynasty: Trailer zum “Conqueror of Jiangdong”-DLC

Wir wissen schon länger, dass der “Conqueror of Jiangdong”-DLC für "Wo Long: Fallen Dynasty" am 27. September erscheint. Jetzt hat Koei-Tecmo aber noch einmal einen neuen Trailer zu der Erweiterung veröffentlicht.

Hier bekommen wir knapp eineinhalb Minuten lang frische Einblicke in die "Conqueror of Jiangdong”-Erweiterung für "Wo Long: Fallen Dynasty" geboten. Dabei widmet man sich hauptsächlich der Story und zeigt einige Kampfsequenzen.

"Wo Long: Fallen Dynasty" erzählt eine dramatische Story voller Action rund um einen namenlosen Milizionär, der für das Überleben in einer Fantasyversion der Han-Dynastie kämpft, in der Dämonen die drei Königreiche heimsuchen. Spieler bekämpfen in Schwertkämpfen auf der Grundlage der chinesischen Kampfkünste tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten und versuchen der Wahrscheinlichkeit ein Schnippchen zu schlagen, indem sie die Macht im Inneren zum Leben erwecken.

"Wo Long: Fallen Dynasty" ist seit 3. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.