Wobbly Life kommt für weitere Plattformen

Publisher Curve Games und Entwickler RubberBandGames haben weitere Umsetzungen von "Wobbly Life" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "Wobbly Life" ab 20. August auch für Switch 2, iOS und Android erhältlich sein. Auf Nintendos aktueller Hybridkonsole können wir uns auf frische Multiplayer-Features, die problemlose Übernahme der Spielstände aus der Switch-Fassung und das vollständige Space Update freuen.

Das letzte Lebenszeichen von "Wobbly Life" hatte es im August 2024 bei einem Indie World und Nintendo Direct Partner-Showcase gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Wobbly Life" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.