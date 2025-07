The Wolf Among Us 2: Marketing Kampagne könnte im Herbst starten

Telltale Games war eigentlich schon Geschichte, als sich das Studio dann doch neu formierte. Das neue Team ging "damals" mit dem Versprechen an den Start, das 2017 auf der San Diego Comic-Con angekündigte Sequel zu "The Wolf Among Us" zu realisieren. Auch nach der Neugründung des Studios war die Zukunft des Franchise ungewiss, denn gesehen haben wir bisher kaum was von dem auf den "Fables"-Comics basierenden Titel. Dies könnte sich nun gerüchteweise ändern.

So heisst es, dass derzeit eine Marketingkampagne zu "The Wolf Among Us 2" vorbereitet werde. Wie der als Brancheninsider bekannte X-Account eXtas1s mitteilt, soll sich Telltale Games derzeit diesbezüglich gezielt an Influencer und Medien wenden. Mit dem Start dieser Werbekampagne bis spätestens Oktober, sollten wir uns, vorausgesetzt diese Gerüchte entsprechen der Wahrheit, in nicht allzu langer Zeit auf News zu dem Spiel freuen dürfen.