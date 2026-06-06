The Wolf Among Us 2 taucht aus Versenkung auf

Seit der ersten Ankündigung sind mehrere Jahre vergangen, doch heute hat Telltale Games endlich einen neuen Trailer zu "The Wolf Amongs Us 2" veröffentlicht. Nicht nur das, denn der Titel soll schon ab nächstem Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich sein.

Wer nicht mehr solange warten kann, der kann schon in diesem Herbst den ersten Teil in einer frischen Version spielen. "The Wolf Among Us Remastered" packt alle Episoden des Originals in ein Spiel, um die Wartezeit auf den Nachfolger ein wenig zu verkürzen. "The Wolf Among Us Remastered" soll noch dieses Jahr ebenfalls für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Eine physische Version des Remasters soll in Zukunft ebenfalls erscheinen.