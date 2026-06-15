The Wolf Among Us 2: Ungefährer Umfang bekannt

Gross war die Freude, als "The Wolf Among Us 2" nach langer Funkstille kürzlich erneut angekündigt wurde. Jetzt hat sich Telltale zum ungefähren Umfang des Adventures geäussert.

Demnach werden wir zwischen acht und zwölf Stunden mit "The Wolf Among Us 2" beschäftigt sein. Das Adventure wird dabei zwar in episodischer Form konzipiert sein, aber an einem Stück veröffentlicht werden. Unklar ist noch, ob neue Inhalte eventuell auch nach dem Abspann für Wiederspielwert sorgen sollen.

Anfang des Monats hatte es beim Summer Game Fest endlich wieder ein Lebenszeichen von "The Wolf Among Us 2" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Wolf Among Us 2" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.