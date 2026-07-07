Wolfenstein 2: The New Colossus: Nachfolger in Arbeit?

Aktuell hält sich das Gerücht, dass ein Nachfolger von "Wolfenstein 2: The New Colossus" in Arbeit ist. Wir fassen sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret soll MachineGames an "Wolfenstein 3" (oder wie auch immer das Spiel am Ende heissen würde) arbeiten. Das berichtet zumindest Windows Central und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen. Da sich bisher noch nicht von offizieller Seite aus dazu geäussert wurde, müssen wir die Sache als Gerücht verbuchen.

"Wolfenstein 2: The New Colossus" wurde seinerzeit sogar mit einem Ableger namens "Wolfenstein: Youngblood" bedacht. Dieser wurde im Juli 2019 für PS4, Xbox One, Switch und den PC veröffentlicht.

"Wolfenstein 2: The New Colossus" erschien am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Nintendos Switch wurde am 29. Juni 2018 damit versoorgt.